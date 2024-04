Ex-São Paulo se deu mal ao imitar holandês e teve 'cabelo de uma noite só'

Eu vi o Gullit jogar na Copa, naquela seleção da Holanda. Aí falei assim: 'Gostei do cabelo do Gullit, vou colocar um cabelo igual, né. (...) Aí eu conheci o cabeleireiro, o Gérson, lá de São Paulo. Tinha umas mulheres que faziam lá essas tranças. Fui lá pra conhecer, conversei com ele, ele falou o valor, o mais alto que tinha, porque trazia um cabelo importado.

Macedo avisou a imprensa e a torcida organizada, para não causar choque. Só esqueceu de um detalhe: avisar o cuidadoso treinador.

Falei 'vou fazer', só que eu não avisei o Telê. Nós íamos jogar contra o Flamengo, mas não avisei o Telê que eu ia fazer o cabelo. Avisei a imprensa que ia mudar o visual, a Independente. Lembro que foi 10 horas pra fazer. Aí eu cheguei à noite (no CT da Barra Funda), mas só que o Telê não viu, fui dormir

'Que cabelo é esse?'

De volta ao CT, onde morava com todos os outros jogadores solteiros, Macedo encontrou todo mundo já descansando e foi direto dormir.