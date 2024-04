Vasco acerta com diretor do Cruzeiro para o lugar de Alexandre Mattos

O Vasco acertou a contratação do diretor-executivo de futebol Pedro Martins, do Cruzeiro, para o lugar de Alexandre Mattos, demitido pelo SAF em 21 de março.

O que aconteceu

Já há um acordo entre as partes e resta apenas a assinatura de contrato. A informação inicial foi dada pelo jornalista André Rizek, da TV Globo.

Martins, de 36 anos, estava no Cruzeiro desde janeiro de 2022. Formado em administração e com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, o executivo trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária, em 2017, 2018 e 2020; foi Gestor do Departamento de Informação no Athletico-PR, entre 2013 e 2017; e foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.