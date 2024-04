Culpa da ciência? Por que o Flamengo não joga completo? Colunistas debatem

Alicia Klein: 'O estranho é o Flamengo poupar em todos os jogos'

Sobre essa história da ciência, claro que você precisa rodar elenco e poupar em determinados jogos. O que parece estranho é você poupar em todos os jogos, é você não tem um jogo com força máxima. Quais são as principais partidas? O jogo contra o Palmeiras, que não tinha jogada nada contra o Inter, se o Flamengo bota sua força máxima, podia ganhar pontos contra um adversário direto na briga pelo título, aí poupa dois dos três melhores jogadores do time, Pedro e De La Cruz, que quando entra muda o jogo, o Flamengo começou a criar e poderia ter vencido. Aí poupou por quê?Porque vai tentar ganhar do Bolívar na altitude, só que não. A gente não vê um time titular e completo na altitude.

