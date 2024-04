SE: Governo suspende reconhecimento facial após falha em final do Estadual

"Parece um delinquente, um foragido, mas esse aí sendo conduzido pela polícia sou eu.

Sábado, na final do Campeonato Sergipano, passei uma uma situação que nunca imaginei que fosse possível e venho com vergonha e indignação compartilhar para que algo aconteça e isso não se repita.

Deu o intervalo do jogo e eu me sentei pra mexer no celular, 5 minutos depois cinco policiais vieram e eu dei passagem, pra um lado, eles vieram em minha direção mais ainda e deu passagem pro outro lado achando que eles queriam passar, até que o primeiro pegou no meu braço e disse pra eu não reagir me "convidando" pra acompanhá-los com as mãos para trás, como mostra no vídeo.

Fiquei altamente constrangido, tentando esconder meu rosto, não sabia o que fazer pois tava a torcida do Confiança inteira me olhando, conhecidos e desconhecidos.

Ao descer as escadas, já no gramado, o policial me perguntou meu nome, quando falei, percebi um pouco de surpresa e falei que se não fosse João Antônio que eles tivessem procurando, eu tava tranquilo, ele me respondeu que se "iríamos ver jaja", nesse momento uma policial perguntou qual meu nome de longe e quando ele respondeu ela demonstrou surpresa.

Me levaram pra uma sala e antes de entrar ele disse pra quando chegar, sentar e colocar a mão no joelho, a sala tava cheia e fui levado para uma espécie de auditório, antes de entrar ele mandou (ou solicitou kk) eu colocar a mão na parede pra me revistar (de forma ríspida), sentiu a chave do carro no bolso e perguntou o que era, quando respondi, ele colocou a mão no bolso e puxou pra conferir. Quando viu que estava limpo entrei, sentei e coloquei a mão no joelho, como disseram pra fazer. Perguntaram meu nome: a última chance de você dizer a verdade, pois você foi reconhecido por um sistema de reconhecimento facial que "dificilmente erra".