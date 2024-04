Presidente da Fifa pede união contra o racismo: 'Vini e outros sofrem'

Imagem: Harold Cunningham - FIFA/FIFA via Getty Images

Gianni Infantino, presidente da Fifa, reconheceu a presença do racismo no futebol e apelou à união para combatê-lo. A fala aconteceu durante o congresso da Conmebol no Paraguai.

O que aconteceu

Infantino mencionou casos recentes de incidentes racistas em jogos de futebol na Europa, que levaram à interrupção das partidas. Vini foi citado como alvo frequente de insultos racistas nos estádios espanhóis, evidenciando a gravidade do problema.

"Temos problemas no futebol. Temos que estar unidos para combater o racismo. Vinicius e outros estão sofrendo. Não há razão para esses ataques. Temos que estar unidos contra a violência no mundo", disse durante a assinatura de um ato para a Copa do Mundo de 2030.