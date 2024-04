Três zagueiros? Tite rejeita mudar esquema no setor mais sólido do Flamengo

Tite considera que tem cinco zagueiros muito bons no Flamengo. Mas mesmo bem servido na posição, o treinador rejeita qualquer chance de mudar o esquema do time para adotar uma linha com três zagueiros.

O que aconteceu

Tite e a comissão técnica não gostam do esquema com linha de três na zaga. Embora veja que uma tendência no futebol atual de uso desse sistema de jogo.

O técnico entende que o sistema defensivo do Fla está sólido e equilibrado. No Carioca, o time titular não sofreu gols.