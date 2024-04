'Participação especial': Jesus é destaque na mídia após empate do Arsenal

O jogo de pés sedoso de Jesus ajudou a criar espaço dentro da área antes de ele ajudar Trossard. trecho do comentário no jornal "The Sun"

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Gabriel Jesus também foi destaque na Espanha. O jornal "AS" citou que o brasileiro "fez a magia". "A 15 minutos do fim, Gabriel Jesus fez a magia, e Leandro Trossard garantiu o empate".

Still half-time in the tie ✊ pic.twitter.com/jbsAntZ1TU -- Arsenal (@Arsenal) April 9, 2024

Gabriel Jesus brilhou

Em desvantagem no placar, o Arsenal colocou Jesus em campo aos 24 minutos do segundo tempo. No momento da substituição, os ingleses perdiam por 2 a 1.

Com ritmo acelerado, Gabriel Jesus fez boas jogadas até construir o lance do gol de empate dos Gunners. Trossard colocou no fundo das redes e garantiu o empate por 2 a 2.