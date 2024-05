Hernan: Se Gabigol não renovar com o Flamengo, o mercado inteiro vai atrás

O colunista André Hernan comentou no Fim de Papo o retorno de Gabigol ao Flamengo em meio às dúvidas sobre a renovação de seu contrato com o clube.

Segundo Hernan, se Gabigol não renovar com o Rubro-Negro, interessa a muitos clubes no mercado. Um deles é o Cruzeiro, que tem um novo dono (o empresário do ramo de supermercados Pedro Lorenço) e deve ir às compras com apetite, segundo o colunista do UOL.