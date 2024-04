Pintado analisa James no São Paulo: 'Não pode chegar para ser avaliado'

O treinador Pintado, que dirigiu a Portuguesa no Campeonato Paulista, discorda da condução da comissão técnica são-paulina em relação ao meia James Rodríguez.

O que aconteceu

Pintado ainda disse que o sistema do time e as responsabilidades do atleta têm que ser levadas em conta antes de uma contratação como a de James. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar amanhã (8).