Exames apontam gravidade, e São Paulo perde trio por lesão

Rafinha, Lucas e Wellington Rato passaram por exames de imagem hoje (6) que detectaram lesões graves que devem tirar o trio de ação por um longo período.

Os três jogadores do São Paulo se machucaram ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Talleres, na última quinta-feira (4), pela estreia do time na Libertadores.

O que aconteceu

O São Paulo não divulga tempo de recuperação de lesões, mas o UOL ouviu fontes do clube que afirmam que todos os casos são graves.