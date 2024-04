Gabigol recebeu medalha do Carioca, mas não com o elenco do Fla; entenda

O atacante Gabigol recebeu a medalha de campeão do Carioca, mas não com o elenco do Flamengo. O jogador cumpre punição por tentativa de fraude em exame antidoping.

O que aconteceu

Gabigol não pôde estar no Maracanã hoje (7), no segundo jogo da final contra o Nova Iguaçu. Ele não pode ter contato com o elenco em jogos, no CT ou nos eventos oficiais.

O atacante já recebeu a medalha, enviada pelo Rubro-Negro. Um vídeo do camisa 10 recebendo a premiação foi exibido no telão do Maracanã.