Flamengo x Nova Iguaçu: horário e onde assistir ao vivo a final do Carioca

Flamengo e Nova Iguaçu decidem hoje (7) quem fica com o título do Campeonato Carioca. O segundo jogo da final começa às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O confronto tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.