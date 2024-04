Campeão carioca, Fla quer mais título: 'Mostrar que somos o melhor do país'

- Bruno Henrique, em entrevista ao canal GOAT.

O camisa 27 ainda elogiou a intensidade da equipe treinada por Tite:

Com certeza, a gente tem um estilo de jogo de perde-pressiona, onde a gente estiver, em qualquer parte do jogo. Então isso facilita os defensores, a rapaziada lá de trás sempre agradece a gente lá da frente. É o trabalho que a gente faz no dia a dia.

O discurso do elenco está alinhado. Capitão flamenguista na final, Arrascaeta repetiu a filosofia de que o Carioca foi o primeiro passo da temporada:

A gente vem de um ano atípico, como a gente fala. Aqui no Flamengo, estamos acostumados a brigar todo ano por coisas importantes. Começamos bem o ano, mostramos que somos o melhor time do Rio de Janeiro e agora temos que mostrar que somos o melhor do país também. Temos que seguir, pé no chão, trabalhando, porque a gente sabe que o caminho é muito difícil, mas a gente tem jogadores para conquistar coisas importantes.

- Arrascaeta

O uruguaio falou sobre representar a maior torcida do país com mais um título, o 12º dele com a camisa rubro-negra: