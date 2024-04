Presidente do Peñarol pede punição ao Rosario por pedrada: 'Uma loucura'

É uma questão da Conmebol e das autoridades. Tivemos que vivenciar o que foi a vez do Maxi viver. Nesses tempos é uma loucura. Aconteceu a um centímetro do olho dele. São coisas que não deveriam acontecer. Ignacio Ruglio, em entrevista à TyC Sports

❌🙄 𝗜𝗺𝗮́𝗴𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗮𝗰𝗲𝗽𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀.



✖️ Una vez que finalizó el Rosario Central 🆚 Peñarol…



🪨🩸 Maxi Olivera recibió un piedrazo por parte de la afición de Central que lo dejó sangrando.



📹 [@elgraficoweb]pic.twitter.com/u5peNLdGA9 -- Afición Deportiva (@AfDeportiva_) April 5, 2024

Antes da pedrada, a torcida do Rosario Central já havia arremessado uma grade na parte onde estavam os torcedores do Peñarol. A polícia precisou intervir.