Tite é ídolo do Corinthians mesmo após escolher o Fla? Colunistas respondem

No reencontro de Tite com a torcida do Corinthians, mas deste vez em lados opostos, o UOL levantou uma questão para quatro colunistas da casa: o treinador segue sendo ídolo do clube do Parque São Jorge apesar de ter escolhido o Flamengo no ano passado?

Juca Kfouri, Milly Lacombe, Perrone e Samir Carvalho foram unânimes no "sim". Eles ponderaram que o torcedor alvinegro está magoado com o treinador, mas responderam que a Fiel mantém o sentimento de gratidão pelo que viveram juntos. Além disso, há uma "sede de vingança" que pode ser saciada se Tite cair do comando do rival em caso de derrota neste sábado (11).

Juca Kfouri