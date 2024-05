São Paulo cria cargo para melhorar comunicação do Departamento Médico

Felipe Marques já estava no clube desde 2022 e foi o escolhido para assumir a nova função. Ele iniciou a carreira no Grêmio em 2000 e liderou o departamento do Changchun Yatai na China entre 2016 e 2022.

Classificação e jogos Brasileirão

Atualmente, o DM são-paulino tem Rafinha, Welington, Pablo Maia, Wellington Rato, Lucas e Calleri. Todos foram titulares da equipe na última temporada.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.