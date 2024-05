Corinthians: Yuri Alberto convive com dor e espera brecha para tratar lesão

O centroavante tem ótima relação com o técnico António Oliveira desde os tempos de Santos e decidirá jogo a jogo se pode atuar. Contra o Nacional, a escolha foi estar em campo.

O momento ainda irregular do Corinthians faz António não abrir mão do seu atacante. Quando houver um respiro, Yuri vai parar e tratar da tendinite com calma. O problema demanda tempo de fisioterapia e reforço muscular.

António Oliveira sabe que Yuri Alberto não é um centroavante fixo e precisa estar bem fisicamente para se movimentar. Ao mesmo tempo, crê que o camisa 9 pode render mesmo no sacrifício.

A principal alternativa a Yuri é Pedro Raul, que ainda não se firmou. Romero também pode atuar na função.

Muito feliz, retorno muito especial. Se não fosse esse cara [António], hoje eu não estaria aqui, teria ficado no CT tratando. Estou com dificuldade muito grande no joelho, ainda tratando e sem estar 100%. Gol me dá uma motivação muito grande Yuri Alberto, depois da vitória sobre o Nacional