Thiago Motta se destaca e entra na mira de Juventus e United, diz jornal

Após firmar grande trabalho no Bologna, da Itália, Thiago Motta entrou na mira da Juventus e do Manchester United para a próxima temporada europeia.

O que aconteceu

Aos 41 anos, Thiago Motta vive ótimo momento no futebol europeu. O Bologna tem 57 pontos e ocupa a quarta posição no Campeonato Italiano.

Com o grande trabalho, o técnico virou alvo da Juventus e do Manchester United. A informação é do jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália.