'Único', Endrick deve superar Vini Jr e Rodrygo e pular etapas no Real

Se essa previsão for confirmada, Endrick viveria início diferente em relação a Vini e Rodrygo. Ambos são titularíssimos hoje, mas demoraram a ganhar espaço.

Vinicius Júnior e Rodrygo atuaram pelo Real Madrid Castilla e demoraram a ter chances. A expectativa para Endrick é outra

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já confirmou que conta com Endrick para a temporada 2024/2025: "Para falar a verdade, ainda não falamos sobre isso. Mas com certeza quando chegar estará no elenco principal. Sobre isso não há dúvidas. Vejo que ele fala muito sobre o futuro e isso me deixa feliz".

Fora da curva

O Real Madrid entende que Endrick é único. Vini e Rodrygo também eram consideradas enormes promessas, mas o clube espanhol imaginava que a transição do Brasil para a Europa seria difícil.

Com Endrick, o cenário é diferente, e não apenas por razões técnicas. O Real vê o centroavante do Palmeiras pronto, seja por aspectos físicos, mas também pela maturidade apresentada desde a base.