Líder de torcida do Sport preso por ataque a ônibus tem passagem criminal

O presidente e o vice-presidente da Torcida Jovem que comandaram e deram a ordem para ataque à torcida rival. O ataque foi premeditado. Agora, para encerrar as investigações de fato, precisamos entender se a ideia era realmente atacar o ônibus em que estava a delegação (do Fortaleza). Normalmente nessas ações eles tentam atacar os ônibus de torcidas rivais

Delegado Raul Carvalho, responsável pelas investigações

Classificação e jogos Copa do Nordeste

Presidente do Sport se manifesta

Yuri Romão se manifestou após a prisão dos suspeitos do ataque ao ônibus e comemorou a punição aos envolvidos.

"As prisões mostram que a segurança pública de Pernambuco está atuando forte para coibir a ação de membros de torcidas organizadas envolvidos com crimes", afirmou o dirigente.

O ataque

Torcedores do Sport atacaram o veículo da delegação do Fortaleza na saída da Arena Pernambuco após confronto pela Copa do Nordeste.