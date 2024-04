Jornal: Daniel Alves pediu para Joana Sanz postar foto de mãos dadas

Joana teria se encontrado com Daniel Alves depois de o brasileiro ter pago a fiança para ter liberdade, segundo o programa espanhol 'Fiesta'. Ela visitou o ex-lateral na sua casa em Barcelona, no último final de semana.

A modelo havia indicado o término de seu casamento com Daniel, mas reatou posteriormente com ele, em março do ano passado. Ele mencionou "não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil".

O casal se conheceu em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Quando o caso de agressão sexual ganhou os holofotes, Joana fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme".