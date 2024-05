Em meio a rumores sobre o Manchester United, Tuchel não esconde sua admiração pelo Campeonato Inglês

"I loved it at Chelsea and in England" ???????

Com a instabilidade do Manchester United de Erik Ten Hag se tornando cada vez mais visível, já se iniciaram rumores sobre a sua saída ao final da temporada, com Tuchel sendo um dos principais candidatos à reposição. A equipe segue na oitava colocação da Premier League após 35 jogos disputados e Ten Hag não aparenta ter uma boa relação com o seu elenco.

Perguntado sobre a possibilidade de uma mudança para a Inglaterra, Tuchel não escondeu seu amor pelo tempo que passou comandando o Chelsea: "Prefiro não responder... Mas não é segredo que amei estar no Chelsea, amei a Inglaterra e amei a Premier League, com certeza. Foi um momento muito, muito especial na Inglaterra".

Com Tuchel, a situação não tem sido diferente de Ten Hag. Em sua primeira temporada treinando o Bayern, ele não ganhou nenhum título nacional e não conseguiu tirar o melhor do elenco milionário posto à sua disposição, apesar de ter conseguido chegar às semifinais da Liga dos Campeões.