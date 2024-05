Exames constatam entorse no tornozelo direito de Matheuzinho, lateral do Corinthians

O Corinthians atualizou a situação médica do lateral Matheuzinho nesta quarta-feira. O jogador saiu do gramado de maca após marcar o segundo gol do Timão sobre o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, na última terça.

O Timão informou que o atleta passou por exames nesta manhã. Foi constatada uma entorse no tornozelo direito do ala. Ele já iniciou o processo de reabilitação junto ao departamento médico do clube.