Hummels provoca rivais após classificação do Borussia Dortmund à final da Champions

So many teams wanted to play against us. Luckily we are really nice guys and made it to the final so that as many as possible of them get the chance ?

? Mats Hummels (@matshummels) May 8, 2024

Hummels foi um dos destaques do Dortmund no confronto. Além de fazer o gol da vitória na partida de volta, o defensor também foi essencial para que a equipe não sofresse nenhum gol no duelo.

Com o resultado, a equipe alemã volta à decisão da Champions League após 11 anos. Na última vez que chegou à final do torneio, em 2013, o Borussia perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 1.

Agora, o Dortmund aguarda o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique para conhecer seu adversário na final. O time merengue e o clube bávaro se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da competição. Na ida, o jogo terminou empatado em 2 a 2.

A final do torneio continental será realizada no dia 1º de junho, também às 16h, em Wembley. Antes disso, o Borussia Dortmund entra em campo duas vezes pelo Campeonato Alemão. O próximo jogo será neste sábado, às 13h30, contra o Mainz 05, fora de casa.