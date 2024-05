Com retorno de dupla, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Flamengo

O Corinthians se reapresentou entre a manhã e a tarde desta quarta-feira, após a vitória sobre o Nacional-PAR, pela Sul-Americana. Com novidades, o time treinou no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o jogo contra o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

António Oliveira contou com o retorno de uma dupla nas atividades do dia. O meia Rodrigo Garro, liberado do jogo no Paraguai para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil, treinou com o grupo na primeira parte e realizou um reforço físico no gramado com a equipe de preparação física.

Além dele, o volante Fausto Vera, que se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda, também participou do trabalho.