Jogadores do Always Ready relatam roubo e ataques em vestiário pós-jogo

Os jogadores do Always Ready viveram situações complicadas no Estádio Municipal De El Alto após a derrota por 1 a 0 para o Independiente Petrolero, pelo Campeonato Boliviano.

O que aconteceu

Ao chegarem ao vestiário após a partida, os jogadores encontraram destruição, seus pertences misturados e denunciaram roubo de carteiras e celulares. A derrota significou a eliminação do time milionário da competição local.

Os atletas também alegaram terem sido agredidos e assediados por sócios do clube, acusando a diretoria de ser cúmplice e facilitar o acesso ao vestiário.