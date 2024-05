Organizadas de Vasco e outros clubes da 777 se unem: 'Empresa fraudulenta'

Organizadas do Vasco da Gama, do Hertha Berlim (ALE), do Sevilla (ESP), do Standard de Liége (BEL), do Melbourne Victory (AUS) e do Red Star FC (FRA) se uniram e emitiram uma nota oficial pedindo a saída da 777 Partners, empresa americana que controla os clubes e enfrenta denúncias de fraude e risco de falência.

O que aconteceu

O movimento partiu da organizada "Tribune Rino Della Negra", do clube francês Red Star. Eles procuraram as torcidas dos outros clubes controlados pela 777 Partners.

No caso do Vasco, a Guerreiros do Almirante foi quem esteve em contato com os franceses e declarou apoio. O UOL apurou que, embora a Força Jovem do Vasco apareça com sua logomarca no comunicado, ela não autorizou o uso da imagem.