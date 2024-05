Após aparecer com camisa do Corinthians, Gabigol é punido e não é mais o camisa 10 do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de...

Na noite desta quarta-feira, uma foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. Na imagem, o atacante do Flamengo está usando a nova segunda camisa do Timão, acompanhado de outros membros do clube.

Gabriel Barbosa, do Flamengo, com camisa do Corinthians. (Foto: Reprodução)

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, comentou o caso nesta sexta-feira ao sair do CT Dr. Joaquim Grava. O mandatário ironizou o fato.