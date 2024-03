Ajuda da mãe e cambalhota: torcedor do Nova Iguaçu bomba como 'Laranjinha'

A classificação do Nova Iguaçu para a final do Carioca teve uma imagem viral: um torcedor com uma cabeça de laranja, mascote do clube, dando cambalhotas em um dos acessos à arquibancada do Maracanã.

Quem aparece no vídeo, usado até pelo perfil oficial da Copa do Brasil, é Matheus Amaral, e a máscara do "laranjinha" foi feita por Dona Eliane, sua mãe.

O torcedor, que faz "dupla" com o irmão, estima que os gastos com material para fazer as peças foram de R$ 130. Eles compraram cola de contato, espuma, tinta, tela e rolo de pintura.