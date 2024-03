Veiga dá conselho a Endrick após vitória e diz: 'vai sentir falta daqui'

Raphael Veiga aproveitou a classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista para aconselhar Endrick a "aproveitar com responsabilidade" seus últimos meses no clube. Para o meio-campista, o jovem — que vai para o Real Madrid no meio do ano — sentirá falta do Alviverde.

Ele [Endrick] tem que aproveitar, desfrutar esse momento. Com 14 anos, ele foi lá em casa e a gente criou essa amizade. Eu falo para ele desfrutar porque passa tudo muito rápido. Parece que há um tempo atrás eu que tinha 16 anos e hoje estou com 28. É isso, aproveitar com responsabilidade para continuar ajudando a gente. Veiga, à CazéTV