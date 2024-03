Mauro Cezar: Dorival não deve repetir Abel. Endrick tem que ser titular

O colunista Mauro Cezar Pereira defendeu no Posse de Bola que Endrick tem que ser titular da seleção brasileira. Segundo ele, Dorival Jr não pode perder tempo tentando estabelecer uma briga pela camisa 9 e precisa apostar no trio de ataque que em breve será do Real Madrid.

'O ataque do Brasil tem que ser Endrick, Rodrygo e Vini Jr': "O Dorival Jr deveria esquecer esse negócio de Raphinha, como gostam do Raphinha esses técnicos, o ataque tem que ser o Endrick com os dois na ponta, o Rodrygo e o Vinícius. Não entendo por que todo técnico da seleção brasileira põe o Raphinha de titular, ele é questionável até no Barcelona, no Leeds ele era bom com o Bielsa, mas era o Leeds e tal. No Barcelona, nem tem bola para ser titular absoluto e nem é. Na seleção, ele está sempre jogando. Na Copa, o Tite tirava o Vinícius e deixava o Raphinha. Pelo amor de Deus, está de sacanagem. O ataque do Brasil tem que ser esse aí, não tem muito o que discutir, não.

'Dorival não pode cometer o mesmo erro do Abel com Endrick': "O que fez o Abel Ferreira o Dorival não deve cometer esse mesmo erro, que é não dar a camisa titular para o Endrick. Bota para jogar e um abraço, segue com ele, vai embora. Vai botar quem, o Richarlison? Legal o pombo, um cara maneiro, legal, gente boa, mas não dá, é o Endrick que tem que jogar. É Endrick, Rodrygo e Vinícius e um abraço, monta o ataque e o resto vê como fica. Se vai mexer no meio de campo, se vai jogar o João Gomes, o Douglas Luiz, se o Casemiro vai voltar, mas o ataque do Brasil deveria ser o trio do Real Madrid. O Dorival não deveria cometer o erro de ficar estabelecendo briga por posição onde não tem".