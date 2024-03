Jornais espanhóis elogiam Endrick após gol decisivo: 'Nasceu uma estrela'

Com apenas 17 anos, Endrick coroou seis dias perfeitos marcando em Wembley, no Bernabéu e no Allianz Parque Marca, sobre Endrick

Manchete do AS sobre Endrick Imagem: Reprodução/AS

"O golaço de Endrick para colocar o Palmeiras na final: nasceu uma estrela". Além do vídeo do lance em destaque no AS, o jornal de Madri fez outra matéria sobre o brasileiro, abordando as dores que o obrigaram a sair do jogo.

Endrick segue assombrando o mundo do futebol. Depois de entrar na história da seleção brasileira, volta em uma viagem expressa e volta a marcar um gol para levar sua equipe à final do Paulistão... O atacante não deixa de surpreender AS, sobre Endrick

Até a imprensa catalã se rendeu a Endrick. O Mundo Deportivo, de Barcelona, destacou a boa fase do brasileiro com a manchete "A semana fantástica de Endrick".