Flamengo tem desfalques, mas decide encarar finais e altitude sem poupar

O Flamengo se prepara para o primeiro jogo da final do Carioca, e teve dias com boas e más notícias, mas pode ter força máxima neste primeiro encontro com o Nova Iguaçu, amanhã (30, no Maracanã.

O que aconteceu

A comissão técnica vive a expectativa de contar com Pulgar. O volante, cortado de amistosos do Chile, se recuperou de lesão muscular no quadríceps.

O treino de ontem contou com todos os que estiveram fora na Data Fifa. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, pelo Brasil, e Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, pelo Uruguai.