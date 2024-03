Carille desejou final contra Palmeiras após derrota do Santos: 'sem raiva'

A partida ocorrerá neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro. Carille ainda não definiu o time e tem dúvidas na lateral e ponta-direita. Recuperado, Aderlan treinou normalmente e deve ser titular. Otero deve recuperar a posição e Pedrinho deve ser banco.

Pode perguntar pra qualquer jogador e diretor que estava ali no vestiário, após a derrota para o Palmeiras na terceira rodada no Allianz Parque, eu disse: 'Quero chegar na final e quero jogar contra o Palmeiras'. Eu falei sem raiva, mas quero chegar na final do Paulista e queria que fosse contra o Palmeiras. Chegou, contente por isso. Foco total, preparação total para que sejam dois grandes jogos e que façamos por merecer.

Carille

A diretoria do Santos tentou mandar a partida em São Paulo, mas a falta de opções e a quebra de recorde no MorumBis e Neoquímica Arena impediram. Os times recuarem por pressão política e da torcida e não cederam os estádios ao Peixe.

"Tentamos fazer em São Paulo e não conseguimos. Escolha nossa por tudo que aconteceu no jogo contra o São Bernardo, no MorumBis, e Bragantino agora, na Neoquímica Arena. Mas a gente sabe a diferença, na questão do sintético. Prefiro mil vezes o sintético do Palmeiras hoje do que quando era gramado. Porque quando era gramado não pegava sol, o gramado era muito ruim. Nessa situação eu prefiro o sintético. A dificuldade será enorme não só por isso, mas pelo trabalho continuo ali também", completou Carille.