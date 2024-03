Abel tem Libertadores entre finais e viverá dilema para escalar Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou sobre o dilema que terá que lidar para escalar o time do Palmeiras nos próximos jogos: as finais do Paulistão contra o Santos, e a estreia na Copa Libertadores, no meio da semana que vem, contra o San Lorenzo.

O que ele disse

O Santos tem a vantagem de não ter competição no meio da semana, isso é uma vantagem muito, muito grande. Temos um jogo de Libertadores, mais uma vez, no meio da semana. Felizmente a viagem é perto, e vamos ver como se preparar para essa final com o jogo da Libertadores no meio. Devemos pensar no quadro competitivo. De longe, acabar com o Paulistão porque é uma competição extremamente forte, os finalistas têm sido diferentes. Temos que reduzir quadros competitivos para poder chegar frescos não só na Libertadores, mas como também o Brasileirão. É preciso reduzir quatro jogos nos estaduais, e quem está à frente tem que tomar essas decisões. Se queremos finais bem disputadas, e com igualdade para os dois, vamos ter que fazer ajustes, mas vamos, claro, continuar a competir porque o Paulistão é um estadual extremamente competitivo. O Corinthians não passou de fase, o São Paulo foi eliminado pelo Novorizontino. O importante é que, mais uma vez, estamos em uma decisão. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Novorizontino.

O que aconteceu

O Palmeiras terá a estreia da Libertadores no meio dos jogos da decisão do Paulistão. O Alviverde encara o Santos no domingo (31), na Vila Belmiro, pelo 1º jogo da final do Paulista, viaja à Argentina para pegar o San Lorenzo na quarta-feira (3), e no próximo domingo (7) tem o jogo de volta contra o Peixe.