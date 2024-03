'Santos na arena do Corinthians gera ciumeira', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro destacou no UOL News Esporte que os bons públicos do Santos nos estádios dos rivais têm gerado ciúme no Paulistão. Ontem, na vitória contra o Bragantino, o Peixe registrou o maior público da temporada na Neo Química Arena.

'Cada bom público do Santos nos estádios dos rivais gera ciúme': "O Santos jogou no Morumbi, encheu o Morumbi, jogou na Neo Química Arena, encheu a Neo Química Arena, e o presidente Marcelo Teixeira já disse depois da partida que vai querer jogar a primeira partida da decisão, sendo contra o Palmeiras, em São Paulo. Cada número bom do Santos, e agora é o recorde no estádio do Corinthians em 2024, gera uma certa ciumeira".

'O Santos tem duas opções para jogar contra o Palmeiras': "O Santos tem duas opções para jogar contra o Palmeiras: "Assim como gerou no São Paulo o Santo x São Bernardo, o São Paulo bateu o recorde depois, teve dois jogos com mais gente, contra Palmeiras e Novorizontino, mas gera uma certa ciumeira. No começo é tudo beleza, vou ceder por um jogo; por mais de um jogo a história já é diferente. O Santos tem duas opções para jogar contra o Palmeiras — ou no campo do Corinthians, ou no campo do São Paulo. O Santos na capital vem se dando muito bem, o torcedor vem comparecendo, isso não há dúvida".