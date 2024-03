'Não podemos nos calar', diz Leila sobre casos de Robinho e Daniel Alves

A presidente do Palmeiras ainda afirmou que a denúncia é a "grande arma" para combater esses casos. Por fim, Leila pediu coro para dar cada vez mais voz às mulheres. As declarações foram dadas em entrevista à CazéTV antes da semifinal do Paulistão, contra o Novorizontino, no Allianz Parque.

Foi exatamente quando eu estava lá [na seleção] que aconteceu todo esse assunto do Daniel Alves, e eu não fugi disso, não posso. Temos que colocar o dedo na ferida. Nós, mulheres, não podemos nos calar. Às vezes não depende só da Justiça, tanto é que foi a Justiça que autorizou o pagamento da fiança para que ele fosse solto. Isso não pode nos desencorajar de denunciar.

Nós temos uma força muito grande, e a imprensa também. Às vezes não se consegue Justiça por processos, mas sim pelo clamor popular, com as pessoas colocando para fora o que acontece. Esses abusadores, quem comete violência contra mulheres, gostam do anonimato, então a grande arma que nós temos é a denúncia. Não adianta só a Leila Pereira só falar, todas nós temos que ter voz, e nós temos. Leila Pereira, à CazéTV

O que mais Leila disse

Fora da curva no futebol: "Eu vou contra totalmente ao que estavam acostumados no futebol. Eu não fujo de assunto nenhum e muito menos de polêmica, eu trabalho com a verdade. Eu acho que a gente só vai melhorar o produto futebol no dia em que todos nós, dirigentes, formos verdadeiros. Isso é que o futebol precisa, voltar a ter credibilidade".