Fagner parece estar treinando para ser judoca depois do futebol, diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos criticou no UOL News Esporte o lateral direito Fagner por mais um expulsão, dessa vez num jogo amistoso do Corinthians contra o Londrina.

'Fagner parece estar treinando para ser judoca depois do futebol': "O Fagner parece que está treinando para nova carreira dele de judoca depois do futebol. Ele tentou dar um banda no jogador do Londrina e não foi a primeira. Assim, o Fagner já deu umas explicações sobre esses lances, ele diz que como ele não é muito grande, tem que chegar mais forte, mas é muito desproporcional o que ele faz no campo e ele já colocou em risco vários companheiros de profissão por esse tipo de entrada.

'Fagner vai tomar cartão vermelho até o fim da carreira': "O jogador do Londrina fica revoltado pela forma como ele entra nele, ele vai pra cima do cara. Sabe quando você está numa pelada, aí chega um cara, entra de carrinho e te joga lá do outro lado do campo, aí acaba com a pelada, acaba o clima, ninguém toma mais cerveja, é isso. As atitudes do Fagner nesse tipo são desproporcionais, acho que já passou do tempo, nesse estágio da carreira dificilmente ele vai mudar, vai acabar levando vermelho até o fim da carreira dele. E leva até pouco".