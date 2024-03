Santos resolve pelo alto, vence Bragantino e volta à final após 8 anos

O Santos volta à final do Paulista após oito anos. A última vez em que o Peixe chegou à decisão foi em 2016, quando bateu o Audax e se sagrou campeão.

O Santos agora espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Novorizontino, amanhã (28), para saber quem será o adversário. Os jogos da decisão serão disputados no próximo domingo (31) e no mesmo dia da semana seguinte.

A partida de hoje teve o maior público da Neo Química Arena no ano. Ao todo, 44.804 pessoas acompanharam ao jogo no estádio do Corinthians, superando o jogo do Timão contra o Santo André (43.627 presentes).

Como foi o jogo

O jogo começou eletrizante em Itaquera. Após alguns momentos de estudos, as duas equipes começaram a se soltar e a chegar constantemente no campo de ataque com a posse da bola. O Santos passou a levar perigo nas bolas aéreas, e foi justamente assim que abriu o placar com Joaquim.

O gol inflamou ainda mais a Neo Química Arena e o ânimo do Santos. Apoiado pela sua torcida, o Peixe teve oportunidades claras para ampliar o placar ainda antes dos 30 minutos, mas parou na defesa adversária. Do outro lado, o Bragantino não se abalou e levou perigo ao menos duas vezes em chutes de fora da área.