Ex-goleiro do Flamengo era 'rei do banco' e agora mira Gugu e Faustão na TV

Os quatro jogos que Getúlio Vargas fez no Fla foram em 2005 e 2006. A estreia foi contra o Paysandu, na última rodada do Brasileirão 2005. Diego se machucou durante a partida e interrompeu uma sequência de 60 jogos no gol do Flamengo, que venceu por 4 a 1. GV não tomou gol.

As outras três oportunidades foram em 2006, quando o Fla usou reservas durante o Carioca e o Brasileirão. Com o "rei do banco" em campo, foram três derrotas e seis gols sofridos.

Cria de São Gonçalo, Getúlio Vargas era de uma geração da base do Fla que tinha Ibson, Andrezinho, Felipe Melo e André Bahia. A memória mais forte é ter sido o reserva na conquista da Copa do Brasil 2006, sobre o Vasco, em uma época de vacas magras no clube.

"Antigamente, a gente treinava na Gávea e a imprensa tinha mais acesso. Eu ficava ali conversando com eles. Eu não tinha rusga com a imprensa e os caras nunca falavam mal de mim. Sempre admirei e entendi muito o papel da imprensa. Tentei muitas das vezes fazer esse meio-campo quando alguém do time não entendia alguma crítica", conta.

A saída do Flamengo, inicialmente, foi por empréstimo para o Fortaleza. Lá, foi campeão cearense. Como titular, enfim, e um dos destaques do time. Mas o vínculo com o Fortaleza foi rompido no meio do Brasileirão. A partir daí, uma montanha russa de situações na carreira.