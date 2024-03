Abel Braga lembra quando foi cobrado por jogadores: 'O treino foi uma m...'

Como foi a reação de Abel. "'O que? Vocês enlouqueceram de vez! Eu vou mostrar a vocês por que foi uma m... Hoje tem o treino para o jogo de amanhã'. Cheguei lá, armei, mostrei. E campeão mundial. Se eu chego e falo que realmente foi uma m... e vamos jogar em cima do Barcelona, eu estou jogando com a minha cabeça ou com a deles? Ou vou perder com a cabeça deles? Se eu não tiver verdade para te olhar no olho e você acreditar... Ele fala assim: 'Ele não me põe na m...'".

Teve outra situação na final da Libertadores daquele mesmo ano, contra o São Paulo. "No segundo jogo, cheguei para os meus jogadores e disse: 'Vamos jogar com três centrais'. Os caras vieram falar comigo. Clemer, Edinho, Fernandão, etc. 'Mas professor, nós jogamos com dois. Por que vamos jogar com três? Vamos jogar atrás?' Respondi: 'Não, por isso, isso, isso, e isso'. Eles calaram. Se eu naquele momento eu fraquejo e não tenho conhecimento total do que eu queria que minha equipe fizesse, eu estava morto".

Segurança na função. "A situação é complicada. Naquilo que você está fazendo, é preciso ter alto domínio".