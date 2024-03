Jogadores do Inter cobraram Robert Renan e Mauricio após eliminação

Robert Renan e Mauricio foram cobrados pelas principais lideranças do grupo do Inter após a eliminação nos pênaltis para o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho, ontem.

O que aconteceu

Robert Renan virou vilão ao tentar uma 'cavadinha' durante as cobranças de pênalti. O goleiro Gabriel Vasconcellos, do Ju, defendeu, e o lance — combinado com o gol do time de Caxias do Sul logo em seguida — significou a desclassificação do Colorado.

Mauricio foi expulso no segundo tempo do jogo após se envolver em uma confusão com Nenê. Anderson Daronco, árbitro da partida, foi chamado ao VAR e entendeu que o meia colorado tentou agredir o rival.