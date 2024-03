Gerson avança em recuperação e volta às atividades de forma gradual no Fla

O Flamengo ainda evita falar em prazos. O clube entende que novos passos vão acontecer de acordo com as respostas do camisa 20.

Há, porém, uma expectativa inicial de que ele precisará de cerca de um mês para atingir a forma física necessária. Neste cenário, Gerson pode ficar à disposição da comissão técnica no início de maio.

O camisa 8 vinha sendo o capitão do time rubro-negro em 2024. Ele não atua desde 15 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu. Ele foi internado três dias depois, após apresentar o quadro de hidronefrose.

Sem Gerson, Tite tem utilizado três jogadores no meio de campo. Com o 4-3-3, o treinador vem escalando Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta no setor.