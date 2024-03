Família de Di María é ameaçada na Argentina: 'Digam a ele que não volte'

A polícia argentina investiga uma possível ameaça à família de Ángel Di María, em um condomínio em Funes, na região de Rosário, onde o meia do Benfica tem uma casa.

O que aconteceu

Uma bolsa preta com um bilhete endereçado à "Flia Di María" (família Di María) foi deixada em frente ao condomínio fechado na madrugada de hoje (25). Os suspeitos arremessaram o objeto pela janela de um carro cinza.

Ameaça é para o caso de um possível retorno de Di María ao futebol argentino. De acordo com o site "Infobae", os criminosos disseram no bilhete que matarão um membro da família do jogador se ele voltar a Rosário. O jogador foi revelado pelo Rosario Central, um dos principais clubes da cidade.