Robinho é assunto entre detentos na prisão em Tremembé: 'Parece tranquilo'

A coluna perguntou para a assessoria de imprensa da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) se foram necessárias medidas extraordinárias por causa da fama de Robinho. A reportagem indagou também se funcionários foram orientados a evitarem tietar o ex-jogador, mas não obteve resposta.

Ressaltando que não poderia dar entrevista, um funcionário do presídio disse que nada mudou na rotina do local porque a equipe da penitenciária está acostumada a lidar com famosos e a conviver com a presença de jornalistas atraídos por eles.

Apesar da presença do ex-jogador, alguns visitantes ouvidos pela coluna contaram que nada mudou na rotina deles.

Uma das primeiras visitantes de detentos a chegar, por volta das 7h, afirmou que não sabia da presença de Robinho no local. Só que mais tarde o cenário mudou.

O presídio abriga criminosos que ficaram famosos por causa de repercussão que seus crimes tiveram no noticiário brasileiro.

Entre eles estão Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves. Quando Edinho, filho de Pelé, foi preso, ele ficou no mesmo local.