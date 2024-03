Joia da Argentina marca golaço no ar e se credencia ao Puskás; assista

Atacante da Argentina sub-23, Matías Soulé marcou um golaço no ar em amistoso contra o México e se credenciou ao Prêmio Puskás.

O que aconteceu

No primeiro tempo da partida, Soulé recebeu cruzamento de Joaquin Garcia e deu um pulo dentro da área. O lance aconteceu aos 24 minutos.

De forma surpreendente, o atacante acertou lindo chute com a perna esquerda, ainda no ar, e estufou as redes do goleiro. O lance viralizou nas redes sociais.