Como Fla se tornou potência também na base e foi campeão da Libertadores

O título da Libertadores sub-20, conquistado no último domingo (17), coroou algo que já é uma realidade: o Flamengo tornou-se uma potência também na base, e os motivos para isso estão expostos abaixo:

Clube que mais investe em base no Brasil

O Flamengo é o clube que mais investe em base no Brasil. Segundo o relatório "Galápagos Outfield", do economista César Grafietti, o Rubro-Negro injetou mais de R$ 184 milhões de 2019 para cá, ano do incêndio no Ninho do Urubu, que resultou em 10 mortes e nenhuma condenação na Justiça ate o momento.

Após a tragédia, os jovens da base utilizam as antigas instalações do profissional. O chamado "módulo" conta com o que há de mais moderno em termos de infraestrutura, com quartos confortáveis, refeitório e instalações de primeira linha.