Tottenham e Arsenal entram na briga com árabes por Raphinha, diz jornal

De olho na próxima temporada, Tottenham e Arsenal entraram na briga pela contratação de Raphinha, do Barcelona, mas sabem que a disputa com os clubes árabes promete ser intensa.

O que aconteceu

Com futuro incerto no Barcelona, Raphinha começou a agitar os clubes interessados em seu futebol. O brasileiro tem contrato com o clube catalão até 2027.

Diante da possível saída do futebol espanhol, o atacante entrou na mira de Tottenham e Arsenal. A informação é do jornal Sport, da Espanha.