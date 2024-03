Após brilhar pela Colômbia, James não descarta voltar ao futebol espanhol

Depois de comandar a vitória da Colômbia diante da Espanha, James Rodríguez, meia do São Paulo, não descartou voltar ao futebol espanhol.

O que aconteceu

Destaque do amistoso entre as seleções, James foi o principal personagem depois do jogo no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. O meia começou a partida no banco de reservas.

Questionado sobre o momento da carreira e as lembranças do futebol espanhol, o jogador não descartou a possibilidade de voltar à La Liga. James defendeu o Real Madrid entre 2014 e 2020.