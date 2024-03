Rodrygo entra na mira de United, City, Liverpool e Arsenal, diz jornal

Destaque do Real Madrid, o atacante Rodrygo entrou na mira de Arsenal, Liverpool, United e City para a próxima temporada do futebol europeu.

O que aconteceu

Mesmo com contrato até 2028 no time merengue, o brasileiro deve ser um dos nomes mais falados na próxima janela de transferências. O valor atual de mercado do jogador está na casa dos R$ 541 milhões.

De acordo com o jornal Sport, da Espanha, Rodrygo é visto como inegociável pelo Real Madrid. Uma possível saída, por outro lado, pode acontecer caso o atacante decida mudar de ares.